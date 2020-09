Cairo-Vagnati, vertice di mercato: a cena per parlare (anche) di Torreira - Toro.it

Calciomercato Torino / Dopo l’amichevole pareggiata contro la Pro Patria, Cairo e Vagnati si sono recati assieme a cena. Sul tavolo Torreira e Vera

Sono usciti assieme dallo stadio attorno alle 21.00, ma solo per trasferirsi a parlare altrove. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, e il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, si sono recati a cena per fare il punto sul calciomercato granata. Il patron, che oggi – 2 settembre 2020 – ha festeggiato i 15 anni dal suo arrivo alla guida del club, è arrivato nel tardo pomeriggio nel capoluogo piemontese per assistere all’amichevole contro la Pro Patria (pareggiata 1-1) e appunto per stabilire le linee guida sulle trattative calde. Che, in entrata, riguardano soprattutto il regista.

Da Torreira e Vera: il Toro a caccia del regista

Nel 4-3-1-2 di Giampaolo, infatti, manca il play maker titolare. Il tecnico lo aveva inserito tra le priorità, assieme alla mezzala (è arrivato Linetty) e ai terzini (Vojvoda e Rodriguez sono già in squadra da giorni). I nomi sul tavolo sono quelli noti. L’obiettivo prediletto dal tecnico è Lucas Torreira dell’Arsenal, ma i costi sono alti e la concorrenza della Fiorentina agguerrita.

C’è poi Fausto Vera. Il Toro sta preparando il rilancio dopo essersi visto respingere la prima offerta da 6 milioni. L’Argentinos Juniors si è convinto a cedere il volante classe 2000 ma lo farà a chi garantirà le migliori previsioni d’introito. I granata, ad ogni modo, per il giocatore si sono mossi con largo anticipo.

I contatti andranno avanti tra la nottata di oggi e i prossimi giorni. Ma non prima che presidente e ds facciano il punto a cena, dove si sono diretti dopo aver già parlato a lungo nella pancia del “Grande Torino”.