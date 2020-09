Torreira, il fattore Giampaolo e quei contatti costanti: il Toro spera - Toro.it

Calciomercato Torino / Lucas Torreira è la prima scelta di Giampaolo per il ruolo di play nel 4-3-1-2. Cairo nicchia, Vagnati ci prova

Il “vediamo” di Cairo è una exit-strategy, per evitare di indirizzare con dichiarazioni pubbliche una trattativa che il Torino sta portando avanti pur consapevole delle scarse possibilità di riuscita. Lucas Torreira non è solo un sogno, non lo è mai stato. Perché fin dalle prime riunioni di mercato tra mister Giampaolo e la dirigenza granata il suo nome è venuto fuori con cognizione di causa. Per il tecnico sarebbe il profilo perfetto da inserire nel ruolo di regista nel suo 4-3-1-2, lì dove per ora si sta adattando Rincon.

Dall’agente a Vagnati: trattativa difficile, ma Giampaolo…

I contatti con Londra, sponda Arsenal, ci sono stati: l’operazione, a livello economico, è molto complessa lo hanno sottolineato sia l’agente del calciatore, Bentancur, sia il ds del Toro, Vagnati. E in più c’è da considerare la concorrenza agguerrita della Fiorentina (più pericolosa di quella spagnola del Valencia).

Eppure i granata hanno una carta potenzialmente vincente in panchina. Giampaolo, lo ha rivelato il fratello Federico nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha chiamato più volte il calciatore, anche per convincerlo a vestire il granata: “So che mio fratello spesso parla con Torreira, se dovesse andare al Toro gli darebbe una grandissima mano. Parliamo di un campione”.

E ancora: “Prendere Torreira sarà molto difficile, perché è un’operazione che comporta un grande esborso da parte del Torino. Ed è una trattativa slegata dalla semplice volontà del giocatore: magari Marco convince lui e Vagnati strappa un sì all’Arsenal…”. Anche Federico Giampaolo, insomma, sa che la trattativa è difficile. Ma non impossibile.