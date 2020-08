Calciomercato Torino / In un’intervista a Calciomercato.com, Pablo Bentancur, il procuratore di Torreira, ha parlato della trattativa con i granata

“Torreira? In questo momento è difficile” ha ammesso Davide Vagnati in conferenza stampa parlando della trattativa per il regista dell’Arsenal. A complicare l’affare sono le richieste economiche del club inglese, che due anni fa aveva acquistato il centrocampista dalla Sampdoria per circa 30 milioni di euro, oltre che lo stipendio percepito dal calciatore (3 milioni più bonus a stagione). In un’intervista rilasciata a Calciomercato.com, anche il procuratore di Torreira, Pablo Bentancur, ha confermato che le possibilità che il regista uruguaiano possa vestire la maglia del Torino sono davvero poche.

Calciomercato Torino, l’agente di Torreira: “Vere offerte non ne abbiamo ricevute”

“Il calcio si deve dividere in due parti, quella sportiva e quella economica – ha spiegato Bentancur – sportivamente Torreira è perfetto per il Torino, dove c’è Giampaolo che lo ha sempre voluto, ma bisogna essere consapevoli del fatto che l’Arsenal avrà una richiesta corposa, e anche lo stipendio di Lucas penso sia un po’ troppo alto per il Torino”.

Oltre che dalla società granata, Torreira è seguito anche da diversi altri club italiani, ma al momento nessuno ha formulato una vera e propria offerta all’Arsenal. “Fino ad adesso non ne ho voluto parlare pubblicamente. Lucas è molto legato alla Sampdoria e da Londra seguiva sempre le partite, anche soffrendo. Ci sono tante richieste, ma ancora niente di ufficiale. Ho ricevuto molti sondaggi, anche troppo pubblicizzati, ma non abbiamo nulla di scritto sul tavolo” ha continuato Bentancur a Calciomercato.com. “Il giocatore si sta allenando con l’Arsenal, è di loro proprietà, ed è uno dei pochi casi di atleti che arrivano in Inghilterra e giocano 50 partite di fila. Dopo ha avuto un brutto infortunio, non si è dovuto sottoporre a interventi ma il rientro è stato un po’ complicato. Deve fare una scelta tecnica l’allenatore,e deve decidere se veramente ha bisogno di Torreira o no, ma tutto questo di cui parla la stampa è più pubblicità che realtà. Oggi il mercato è un po’ fermo, offerte ufficiali, lo ripeto, non ce ne sono” ha poi concluso l’agente.