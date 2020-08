Linetty chiama Praet e Andersen al Toro: “Ho parlato a entrambi”

Nella conferenza stampa di presentazione, Linetty ha parlato anche di Praet e Andersen: “Possono chiedermi consigli ma non dipende da me”

Dopo lo scambio di messaggi tra Karol Linetty e Dennis Praet sui social, lo stesso centrocampista polacco (presentato proprio quest’oggi da Davide Vagnati insieme all’altro acquisto granata Vojvoda) ha ora “chiamato” al Torino il suo ex compagno di reparto ma anche un altro suo vecchio compagno di squadra alla Sampdoria: Joachim Andersen. Incalzato dai giornalisti in sala stampa infatti, il neoarrivato in casa Toro ha confermato di aver “parlato con Praet e Andersen” aggiungendo però che dovranno “decidere loro e dipende anche dal direttore sportivo“.

Calciomercato Torino: Linetty chiama Praet e Andersen

Certo, dovranno indubbiamente essere i due giocatori a deceidere se sposare o meno il progetto del Torino. Tuttavia, proprio la presenza di Linetty alla corte di Giampaolo potrebbe essere un’ottima leva per avvicinare i due ad un eventuale firma sul contratto. E a confermarlo in conferenza stampa è stato proprio l’esterno arrivato dalla Doria per 7,5 milioni: “Avermi qui – ha dichiarato – permette loro di chiedermi consigli, ma non dipende da me“.

I fatti, però, parlano di due situazioni estremamente diverse. Il Torino continua la ricerca di un difensore centrale che possa coprire eventuali partenze e Andersen è indubbiamente uno dei principali obiettivi. Al contrario, su Praet è stato lo stesso Vagnati, proprio durante la conferenza di presentazione dei nuovi acquisti granata, a raffreddare per così dire gli animi. “Non è la nostra priorità – ha dichiarato il direttore sportivo – è un giocatore importante che stimiamo ma nulla più”.