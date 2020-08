Serie A, l’Inter prova a sorpassare il City per Messi

Calciomercato di Serie A / L’Inter cerca di arrivare al fuoriclasse spagnolo, la Roma blinda Zaniolo mentre la Lazio continua a trattare per Fares

Si accende il calciomercato estivo di Serie A e dar fuoco alle polveri, dalla Spagna, ci pensa Leo Messi che tenta l’Inter. La Pulce ha detto addio al Barcellona e veleggia verso il Manchester City ma la trattativa e tutt’altro che chiusa. Ad animare i discorsi attorno al fuoriclasse, infatti, ci pensa l’Inter che sta studiando un piano per superare proprio il City nelle preferenze del giocatore. Per prima cosa, intanto, andrà compreso come Messi si libererà dal contratto con gli spagnoli: se l’uscita a parametro zero non dovesse funzionare si penserà alla possibilità di utilizzare l’articolo 17 che prevede un solo anno di protezione del contratto. Una possibilità che garantirebbe al Barça solo un indennizzo ma a cifre ben più abbordabili. In questo quadro, i neroazzurri vorrebbero puntare soprattutto sui soldi degli sponsor e su quelli derivanti dai diritti d’immagine: una strada sicuramente non semplice ma l’Inter parrebbe avere tutta l’intenzione di non mollare la presa.

Serie A, Milan su Tonali. La Roma blinda Zaniolo

In casa Inter, però, Messi non è il solo obiettivo. I neroazzurri, infatti, stanno provando ad arrivare a Kolarov della Roma e continua le trattative per Vidal. Restando a Milano ma sul fronte rossonero, invece, il Milan continua le trattative per Tonali per il quale sta provando a convincere il Brescia. Intanto, l’accordo con Ibrahimovic è stato finalmente trovato a 7 milioni e si avvicinano anche Bakayoko e Brahim Diaz.

Spostandosi nella capitale, la Roma ha blindato Zaniolo dichiarandolo incedibile anche di fronte all’offerta del Tottenham. In uscita, invece, Santon andrà al Besiktas mentre il Benevento sta lavorando per arrivare ad un’intesa con i giallorossi per Kluviert. Sull’altra sponda del Tevere, la Lazio continua a trattare per Fares per cui sarebbe pronta un offerta da circa 10 milioni.

Le altre trattative di calciomercato

Tra le altre formazioni, si muove anche la Fiorentina che ha necessità di rinforzare il proprio centrocampo. Torreira resta, in quest’ottica, il primo nome ma in alternativa spunta anche quello di Marc Roca dell’Espanyol. In uscita, i viola si preparano a salutare Sottil che potrebbe partire a titolo definitivo: destinazione Cagliari. L’Atalanta, invece, ha praticamente chiuso la trattativa per Miranchuk mentre continua a trattare con il Sassuolo per Boga.

In Liguria, il Genoa ha ufficializzato il cambio tecnico con Maran a guidare la squadra e si guarda a Llorente e Ounas. L’Udinese ha puntato Ouwejan, terzino classe 1996 dell’Az mentre il Bologna sta muovendo gli ultimi passi, sperando siano quelli decisivi, per chiudere la trattativa con gli scozzesi dell’Hearts per arrivare al difensore Hickey.