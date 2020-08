Idea Inter: Sepe come vice-Handanovic. Ma il portiere preferisce il Torino

Calciomercato Torino / Tra le squadre interessate a Luigi Sepe c’è anche l’Inter, i granata restano però vigili sul portiere di proprietà del Parma

L’impressione è che in casa Torino la questione portiere possa trovare una soluzione definitiva solamente nelle ultime settimane di mercato. Marco Giampaolo sta provando a convincere Salvatore Sirigu a restare: il tecnico, d’altronde, sa bene quanto il portiere sardo sia importante ed è consapevole del fatto che con le sue parate può garantire diversi punti in più in campionato. Davide Vagnati non può però farsi trovare impreparato in caso di addio del numero 39 ed è per questo motivo che sta mantenendo vivi i contatti anche con altri portieri (tra cui Luigi Sepe) in modo da poter portare immediatamente in granata il nuovo estremo difensore titolare in caso di addio di Sirigu.

Calciomercato Torino: Sepe anche nel mirino dell’Inter

Nel frattempo, però, la concorrenza per Sepe è sempre più folta: anche l’Inter si sta ora muovendo per il portiere di proprietà del Parma. Con Daniele Padelli retrocesso a terzo portiere, la società nerazzurra è ora alla ricerca di un nuovo vice di Samir Handanovic e ha avviato i contatti proprio per l’estremo difensore del club emiliano. Proprio questo ruolo di riserva sembra però stare stretto a Sepe, che vorrebbe continuare a giocare titolare e per questo motivo è attratto dalla possibilità di vestire la maglia del Torino in casa di partenza di Sirigu.

Il mercato dei portieri

Come detto in precedenza, però, per capire se Sirigu resterà al Torino e dove giocare nella prossima stagione Sepe (il Parma nel frattempo ha aperto alla sua cessione) bisognerà ancora attendere. “Se non comincerà il giro dei portieri in serie A, diventa difficile fare anche il relativo mercato” ha spiegato anche Mario Giuffredi, l’agente del numero uno del club emiliano, intervenendo ai microfoni di Radio Punto Nuovo.