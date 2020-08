Toro, Cairo apre alle cessioni: chi sono i possibili partenti - Toro.it

Calciomercato Torino / Il presidente Cairo lo ha ribadito: non terrà tutti i calciatori a prescindere. Da Sirigu a Lyanco passando per Izzo, chi potrebbe salutare

“Non intendo ricadere nell’errore fatto un anno fa. Che errore? Quell’idea, forse un po’ romantica, di tenere tutti. Mai tenere un giocatore controvoglia”. E Urbano Cairo impugnò il pragmatismo, per affrontare il calciomercato 2020. La stagione deludente ha messo il patron di fronte ai suoi errori, in primis quello di aver trattenuto a forza Nkoulou nonostante i pensieri del centrale fossero altrove. In dodici mesi, il diktat presidenziale è diametralmente opposto: da tenere tutti a chi lo chiede può andare. Questo in estrema sintesi, perché poi ogni situazione è a sé. Allora proviamo ad analizzarne alcune, giocatore per giocatore.

Caso per caso: chi, del Torino, può partire

C’è Sirigu, in primis. Della crepa apertasi tra il portiere e il club si è scritto e riscritto. La situazione non è degenerata né è rientrata, semplicemente si aspettano gli sviluppi del mercato. Poi i difensori: Izzo e Lyanco hanno richieste che ascoltano volentieri e sono candidati a partire più dello stesso Nkoulou, mentre Djidji rischia di avere poco spazio e anche per questo sta vagliando l’opportunità di cambiare aria.

Tra i centrocampisti è Rincon, tra i titolarissimi della passata stagione, ad avere le maggiori chance di salutare (c’è il Genoa). Infine ci sono le ali pure, come Edera, Berenguer e Millico – ma potenzialmente anche il rientrante Iago Falque. Nel 4-3-1-2 nessuno dei tre sembra avere grandi chance di inserimento: per questo leggeranno con attenzione le proposte che già sono giunte per mezzo dei rispettivi procuratori. E anche loro valuteranno l’addio (o arrivederci), d’altronde la musica di Cairo – rispetto a un anno fa – è completamente diversa.