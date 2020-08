Rincon, il Genoa c'è ma deciderà Maran: la situazione - Toro.it

Calciomercato Torino / Il Genoa ha parlato nei giorni scorsi con la dirigenza granata: sul tavolo anche il nome di Rincon. Ma con l’arrivo di Maran…

Tomas Rincon è un’idea del Genoa, lo si scrive da una settimana almeno su queste pagine. Ma nulla di più, per ora. Perché in questi giorni il club ligure si è assestato, comunicando l’arrivo del nuovo allenatore: sarà Rolando Maran, ufficializzato solo ieri. E in un periodo di rinnovamento sono tante le piste, come normale, ma non tutte verranno seguite fino in fondo. Al momento la situazione attorno al centrocampista del Torino si spiega in poche parole: piace al Grifone ma deciderà l’allenatore rossoblu.

Il ruolo del nuovo allenatore del Genoa

Ora, infatti, anche Maran entrerà a pieno titolo nel processo decisionale del Genoa. E lo farà valutando i profili già sondati dai suoi dirigenti – tra il ds Faggiano e l’omologo Vagnati ci sono stati dei contatti – in relazione al modulo che sceglierà di adottare.

Rincon, così, dovrà attendere ancora per chiarire il proprio futuro. Il Torino ha acquistato Linetty, potrebbe presto annunciare il nuovo regista e – probabilmente – un’altra mezzala. Il venezuelano si sta legittimamente guardando intorno, e lo stesso stanno facendo i vertici granata: il Genoa è un’opzione fredda, per il momento. Ma il mercato cambia in fretta.