Toro, senti Burdisso: "Vera può diventare molto forte" - Toro.it

In un’intervista, l’ex ds del Boca Juniors Nicolas Burdisso ha parlato di Fausto Vera, classe 2000, obiettivo di calciomercato del Torino

In un’intervista rilasciata a Calciomercato.com, l’ex direttore sportivo del Boca Juniors ed ex difensore del Torino, Nicolas Burdisso, ha parlato anche di Fausto Vera, obiettivo del ds Vagnati per il ruolo di regista. Parlando dei giovani argentini già in grado di trasferirsi nel campionato italiano, Burdisso ha fatto anche il nome del volante classe 2000 di proprietà dell’Argentinos Juniors: “Al Boca ci sono Capaldo e Almendra che sono molto bravi, il River ha Julian Alvarez (attaccante, 2000) e Cristian Ferreira (centrocampista, ’99). Ma c’è anche Fausto Vera dell’Argentinos Juniors che può diventare forte. Forse non sarebbero pronti fin da subito, ma bisogna aspettarli e dare loro il tempo di ambientarsi”.

Vagnati ha in mano Biglia ma lancia l’assalto a Vera

Delle parole dell’ex centrale, vanno sottolineate anche queste ultime parole, sul periodo di ambientamento al quale Vera potrebbe andare incontro nel caso di un suo arrivo sotto la Mole. Su questo sta ragionando la dirigenza granata, che nel frattempo ha raggiunto un accordo di massima con Biglia, decisamente più esperto: quest’ultimo, però, sarebbe un investimento solo per il breve periodo. In sostanza, proprio Vera è al momento l’obiettivo numero uno. Nonostante la giovane età.