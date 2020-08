Cairo: "Lavoriamo per il play". E' assalto a Vera - Toro.it

Calciomercato Torino / Portare Torreira in granata non sarà semplice, Biglia è in stand-by, Vagnati al lavoro per sbloccare l’operazione Vera

Dopo la mezzala e i due terzini, il prossimo colpo in entrata del Torino sarà il regista. Lo ha preannunciato anche Urbano Cairo, nel corso dell’intervista rilasciata a La Stampa: “Stiamo lavorando per l’acquisto di un play davanti alla difesa”, ha dichiarato il patron granata. Il regista che il presidente e Davide Vagnati stanno cercando di portare alla corte di Marco Giampaolo è Fausto Vera. I contatti con l’Argentinos Juniors sono costanti e il fatto che il club sudamericano si stia già muovendo per l’erede del suo numero 20 lascia presagire che l’affare è possibile.

Calciomercato Torino: Vera e non solo, anche Torreira e Biglia in corsa per il ruolo di regista

Resta vivo anche il sogno Lucas Torreira ma la trattativa per il mediano uruguaiano dell’Arsenal è molto più complicata, oltre che dispendiosa: il Torino è comunque vigile e se ci sarà la possibilità di avere il giocatore in prestito Vagnati cercherà di non farsela sfuggire. Lucas Biglia è invece in stand-by: l’accordo con l’argentino, svincolatosi dal Milan, è stato trovato già da diversi giorni ma il dt granata chiuderà l’affare solamente nel caso in cui dovessero sfumare gli altri obiettivi per il ruolo di regista.

L’obiettivo di Vagnati è quello di affidare le chiavi del centrocampo e del gioco granata a uno tra Torreira e Vera: il dt e Cairo sperano che la questione regista venga risolta al più presto, prima di concentrarsi sulle uscite e sugli eventuali sostituti dei giocatori che lasceranno la squadra di Giampaolo entro il 30 settembre, giorno della chiusura della sessione estiva di calciomercato.