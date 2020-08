Sepe, il Parma apre alla cessione. Il ds Carli: "I big possono partire" - Toro.it

Calciomercato Torino / Il nuovo direttore sportivo del Parma ha parlato in conferenza stampa, senza escludere l’addio di qualche big (come Sepe)

Prima di qualunque discorso in entrata, il Torino dovrà fare completa chiarezza sul futuro di Salvatore Sirigu, che da mesi è in rotta con la società ma che ancora non ha ricevuto offerte concrete. Poi, eventualmente, si procederà con l’arrivo di un portiere con le qualità del titolare. In tal senso è Luigi Sepe il primo nome, lo si scrive ormai da giorni. Un obiettivo fin qui rimasto potenziale proprio per il velo di incertezza che avvolge i pali granata. Ad ogni modo dal Parma, club che detiene la proprietà del calciatore cresciuto nel Napoli, fanno sapere che lui – come tutti i big ducali – non sarà incedibile nel prossimo calciomercato.

Le parole del ds Carli in conferenza stampa

Ne ha parlato in conferenza stampa il neo direttore sportivo, Marcello Carli, che a proposito dei pezzi pregiati del club ha dichiarato: “Se sono incedibili? Nel calcio si deve vendere chi ci viene richiesto. Siamo una società solida con persone serie e forti. Se arriveranno offerte valuteremo. Per fare soldi bisogna vendere i giocatori importanti. Abbiamo le nostre idee e in questo momento non è giusto parlarne. Alle nostre condizioni qualcuno potrà partire”.

Torino avvisato: per Sepe è evidente l’apertura del Parma. Ma con due postille: prima di tutto andrà scelta una linea definitiva su Sirigu, poi occorrerà affrontare una trattativa che non si preannuncia semplice.