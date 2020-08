Retroscena Vojvoda: sarebbe già dovuto essere a Torino

Calciomercato Torino / Mergim Vojvoda arriverà in Italia questa sera: “Prima di partire volevo salutare tutta la squadra”

Mergim Vojvoda sta per diventare a tutti gli effetti un giocatore del Torino: questa sera il terzino arriverà in Italia e domani dovrebbe firmare il contratto con la sua nuova squadra. Il difensore, però, avrebbe dovuto raggiungere Torino già questa mattina ma, come lui stesso ha raccontato al giornale belga Le Soir, ha chiesto e ottenuto di posticipare il viaggio. Il motivo? Voleva salutare i compagni, considerati come una vera e propria famiglia per lui.

Vojvoda: “Non potevo partire senza salutare”

“Volevo salutare la squadra, la mia famiglia.“, afferma il difensore, che continua poi così: “É più una famiglia che una squadra per me. Selim Amallah, Mehdi Carcela, Samuel Bastien, Nicolas Raskin e molti altri sono come fratelli per me. Non potevo partire senza salutare. Che le nostre strade si separino fa parte del calcio. Ma mi terrò in contatto con tutti e continuerò a seguire le partite dello Standard da lontano quando possibile”, queste le parole del futuro giocatore del Torino riportate da Le Soir.