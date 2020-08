L’agente di Vojvoda: “Il Toro ha fatto un grande lavoro. Complimenti a Vagnati”

Calciomercato Torino / Ardian Alijaj, il procuratore di Mergim Vojvoda, ha confermato l’arrivo in granata del terzino destro dallo Standard Liegi

Un altro pezzo pezzo da aggiungere al puzzle che Marco Giamapolo avrà a disposizione nella prossima stagione. L’affare Mergim Vojvoda può infatti considerarsi chiuso. A confermarlo è anche l’agente del giocatore, Ardian Alijaj, che secondo quanto riportato da TMW, ha dichiarato: “Posso dire che il Torino ha fatto un grande lavoro per Vojvoda. Bisogna fare i complimenti al direttore Vagnati, spero arrivare con giocatore presto in Italia“. L’arrivo in Italia del terzino della nazionale del Kosovo è atteso per questa sera.

Vojvoda atteso a Torino in serata

L’accordo tra il giocatore, lo Standard Liegi ed il Torino sarebbe arrivato già nella serata di ieri, con l‘affare chiuso a 5,5 milioni di euro più bonus. Vojvoda, terzino di spinta classe ’95, è stato designato come sostituto di Lorenzo De Silvestri, sempre più vicino al Bologna. Un altro tassello da aggiungere alla rosa granata della prossima stagione.