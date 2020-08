Calciomercato Torino / Tra Biglia e Vera ne arriverà solo uno: il Toro attende la risposta dell’Argentino e lascia in stand-by l’ex Milan

Da due possibili obiettivi a uno solo: le ultime indiscrezioni in casa Toro, infatti, parlano di una scelta, quella tra Biglia e Vera. Fino a qualche ora fa l’idea di vederli entrambi al Torino non era poi così utopistica: il primo resta un giocatore di inequivocabile esperienza ma con 34 anni sulle spalle e un problema infortuni che lo ha spesso costretto ai box mentre il secondo è indubbiamente giovane ed estraneo al calcio italiano ma potenzialmente in grado di fare il salto di qualità magari seguendo proprio le orme di Biglia. Sulla carta, il discorso, non sembra fare una piega se non fosse che al Torino, con tutta probabilità, ne arriverà soltanto uno. Ed è proprio questo il nodo che spiegherebbe anche i tempi così dilatati di una trattativa potenzialmente semplice e già in dirittura di arrivo come quella per l’ex Milan.

Il Toro attende il regista: è tutto legato a Vera

Nonostante l’accordo con Biglia, come più volte detto negli ultimi giorni, sia stato ampiamente trovato, infatti, tutto resta in stand-by. Il Toro attende ma non più le richieste dell’ex regista rossonero, bensì la risposta dall’entourage dell’altro calciatore coinvolto. La proposta per Vera da 6 milioni i granata l’hanno recapitata: il divario con l’Argentinos Juniors, che chiede circa 10 milioni per lasciar partire il classe 2000, resta e il giocatore nella serata di ieri è stato chiaro sulle sue intenzioni. Durante un’intervista, infatti, ci ha tenuto a precisare che sì, le offerte sono arrivate ma “entrambe sono state respinte. Il mio procuratore mi dà libertà nella scelta e io ho l’ultima parola”.

Una parola, quella di Vera, che non sembra destinata ad arrivare così presto: il Torino dovrà far un ulteriore sforzo per cercare di arrivare quanto più possibile vicino alle richieste dell’Argentinos. Senza tuttavia dilatare troppo i tempi: Biglia continua ad aspettare il via libera del Toro ma, come noto, ha altre possibilità (prima fra tutte il possibile rientro in patria) tra cui scegliere per chiudere la carriera. Insomma, Biglia aspetta il Torino che aspetta Vera. Una catena che i granata dovranno necessariamente spezzare: Gimpaolo ha bisogno del suo regista.