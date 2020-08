Il Bari su Candellone: possibile nuovo prestito per l’attaccante

Calciomercato Torino / Leonardo Candellone, reduce dalla sua seconda stagione con il Pordenone, piace al Bari: trattativa per il prestito

Tra i tanti giovani talenti provenienti dal viviaio granata, che stanno accumulando esperienza in club di serie minori, c’è anche Leonardo Candellone, attaccante classe ’97 reduce da una positiva esperienza al Pordenone. Per il salto di qualità definitivo e il ritorno al Torino la punta ex Primavera dovrà attendere ancora un po’. Intanto però si è fatta avanti una pretendente: il Bari. Il club pugliese, che milita in Serie C e che ha mancato la promozione per un soffio, ha posato i propri occhi su Candellone e vorrebbe portarlo in biancorosso.

Candellone è reduce da una stagione positiva per numero di presenze in Friuli Venezia Giulia, dove ha collezionato 33 presenze tra campionato e playoff arricchite però solamente da due gol. Con il Pordenone ha sfiorato anche la promozione in serie A: il club neroverde ha chiuso infatti al quarto posto ma è stato sconfitto nella semifinale playoff dal Frosinone.

Per Candellone quella di quest’anno era il secondo campionato al Pordenone: nelle due stagioni trascorse nel club friulano ha collezionato 74 presenze, 17 gol e 6 assist. Ora il Bari vorrebbe puntare su di lui per cercare di centrare la promozione in serie B che è stata mancata nel campionato appena concluso.