Torino, è fatta per Vojvoda: trovato l’accordo con lo Standard Liegi

Calciomercato Torino / Nel pomeriggio la società granata ha raggiunto l’intesa con lo Standard Liegi per l’acquisto di Mergim Vojvoda

Mergim Vojvoda sarà presto un nuovo calciatore del Torino. Nel pomeriggio il dt Davide Vagnati ha trovato l’accordo con lo Standard Liegi per l’acquisto del terzino destro: la società belga ha infatti accettato l’offerta da 5 milioni di euro più bonus presentata dal club granata ed è pronta a lasciar partire il difensore nazionale kosovaro. I contatti tra il Torino e lo Standard Liegi si erano intensificati nella giornata di ieri, con il club di Urbano Cairo che aveva superato l’Atalanta nella corsa al giocatore: ora l’accordo è stato trovato e si attendono solamente le firme sul contratto che potrebbero arrivare mercoledì. Domani sera, infatti, il calciatore è atteso nel capoluogo piemontese.

Chi è Vojvoda

Mergim Vojvoda sostituirà Lorenzo De Silvestri, che è in scadenza di contratto e come ormai è noto non rinnoverà con il club granata ma è pronto a firmare con il Bologna. Classe 1995, pur essendo un nazionale del Kosovo il terzino non occuperà uno dei due slot per l’acquisto di giocatori extracomunitari dall’estero in quanto è in possesso anche del passaporto belga.