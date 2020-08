Torreira e Praet a Linetty: "Buona fortuna". E i tifosi li chiamano al Toro - Toro.it

Linetty su Instagram ha annunciato il suo arrivo al Torino, tra i tanti messaggi d’auguri ci sono anche quelli di Torreira e Praet

“Da oggi sono un giocatore del Torino. Vorrei ringraziare tutti per questi 4 anni trascorsi insieme!”. Così su Instagram Karol Linetty ha detto addio alla Sampdoria e annunciato l’inizio della sua nuova avventura al Torino. Tra i tanti messaggi di auguri che gli sono arrivati ci sono anche quelli di due suoi ex compagni di squadra in blucerchiato: Lucas Torreira e Dennis Praet. Non due qualunque, ma due giocatori che Davide Vagnati sta seguendo anche se portarli alla corte di Marco Giampaolo non sarà affatto semplice.

Torino: i messaggi dei tifosi a Torreira e Praet

A far venire voglia di Toro a Torreira e Praet ci hanno provato i tifosi che, dopo aver visto i messaggi di auguri lasciati dai due centrocampisti sotto al post di Linetty, li hanno invitati a raggiungerlo in granata. C’è chi ha scritto a Torreira “Ma vieni pure tu scusa, da buoni amici” o “Fagli un regalo e raggiungilo da noi Lucas”. Chi invece si è rivolto a Praet con “Vieni anche te al Toro Dennis” o “Ora tocca a te, ti aspettiamo”.

Se i tifosi stanno cercando sui social di invogliare i due centrocampisti a sposare il progetto granata, Davide Vagnati avrà ora il compito più difficile: convincere Arsenal e Leicester a cedere rispettivamente Torreira e Praet.