Inter, la conferma di Conte può riaprire la trattativa per Izzo

Calciomercato Torino / Armando Izzo, nel mirino dei nerazzurri, ha in Conte un grande estimatore. La sua conferma può riaprire la trattativa

Sembrava potesse andare diversamente invece l’Inter ha trovato una soluzione in vista della prossima stagione, confermando Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. In bilico dopo le dichiarazioni nel post-partita della finale di Europa League, il tecnico avrebbe fatto dietrofront, trovando un accordo con gli altri soggetti tirati in causa. Questa scelta riapre agli scenari lasciati in stand-by ed il Toro appartiene ad uno di questi. Il giocatore granata in questione è Armando Izzo, che piace all’ex allenatore della Juventus.

Torino, Izzo ha tanti estimatori

Da inizio stagione, il difensore è parso distratto a causa delle voci di mercato che lo riguardavano. Con la salvezza raggiunto ed il campionato finito, è arrivato il momento di pensare al futuro, che lo vede sempre più lontano dalla Mole. I due club che si sono fatti avanti per l’ex Genoa sono l’Atalanta e l’Inter (ma c’è anche la Fiorentina), con Cairo che vorrebbe monetizzare dalla eventuale cessione del difensore. Prezzo (si parla di almeno 20 milioni), che potrebbe però scoraggiare qualche pretendente.

Inter, Skriniar verso la Premier

La difesa a 3 di Antonio Conte è perfetta per Izzo che, con Giampaolo dovrebbe invece riadattarsi a giocare a 4 dietro. Il tecnico pugliese ha più volte espresso il proprio interesse verso un profilo come quello del giocatore de Toro. I nerazzurri inoltre, che hanno chiuso più tardi rispetto agli altri club di Serie A avendo in ballo l’Europa League, potrebbe avere estremo bisogno di chiudere al più preso per un difensore, con Skriniar che è sceso nelle gerarchie del tecnico dell’Inter e che potrebbe lasciare il club. Diverse squadre di Premier League sono interessate allo slovacco, che lascerebbe quindi un posto vacante nelle retrovie neroazzurre.