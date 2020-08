Buongiorno verso la Salernitana: è un obiettivo di Castori - Toro.it

Calciomercato Torino / Alessandro Buongiorno, al Filadelfia in questi giorni, è pronto a partire: granata in trattativa con la Salernitana

Alessandro Buongiorno è vicino alla Salernitana, che fu di Ventura e ora è di Fabrizio Castori, allenatore del centrale di proprietà del Torino nella seconda metà dell’ultima stagione. I due, da gennaio in poi, hanno condiviso l’esperienza al Trapani e il tecnico sarebbe desideroso di proseguire un legame di lavoro già imbastito nella stagione 2018/2019, al Carpi. In queste ore i due club sono al lavoro per cercare l’intesa sulla formula, ma secondo quanto filtra ci sarebbe fiducia da entrambe le parti per la chiusura dell’affare.

Buongiorno, in questi giorni, sta lavorando al Filadelfia con la prima squadra di Giampaolo. Ha iniziato la preparazione fin dal primo giorno, dopo aver concluso il prestito al Trapani, dove ha accumulato 12 presenze da titolare e una da subentrato.