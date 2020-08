Petrachi all'Inter per convincere Conte? Il retroscena - Toro.it

Calciomercato / Per evitare il divorzio con Antonio Conte, Zhang avrebbe pensato a portare Gianluca Petrachi all’Inter: la situazione

E’ una voce fin qui non smentita, ma che potrebbe trovare sviluppi a breve. Nel giorno del faccia a faccia tra il presidente dell’Inter, Steven Zhang, e il tecnico Antonio Conte, Tuttosport racconta un retroscena che riguarda l’ex direttore sportivo di Torino e Roma, Gianluca Petrachi. Il numero uno nerazzurro, infatti, starebbe pensando di portare il dirigente a Milano per sostituire Piero Ausilio, che con Conte non ha un grande rapporto. L’allenatore, invece, è legato da una lunga amicizia con Petrachi, salentino come lui e reduce dalla rottura – brusca – con i giallorossi.