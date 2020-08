Calciomercato Torino / Brian Rodriguez è stato proposto ai granata: 10 milioni i costo del cartellino. Su di lui anche altre squadre di Serie A

Mentre si attende l’ufficialità di Linetty, l’arrivo di Vojvoda e si continua a lavorare per sbrogliare la situazione legata a Biglia e Vera, in casa Toro spunta il nome di Brian Rodriguez, uruguaiano in forza agli statunitensi dei Los Angeles FC. Un nome che fa capo non tanto ad un interessamento diretto del Torino quanto piuttosto ad una proposta fatta ai granata direttamente dall’America. Ma perchè il classe 2000 dovrebbe potenzialmente interessare il Torino? Brian Rodriguez è di fatto una seconda punta che ben si adatterebbe al gioco di Giampaolo, in grado di affiancare Belotti o Zaza. Per lo meno sulla carta: l’adattamento al calcio italiano può certamente essere un problema ma queste restano situazioni del tutto ipotetiche: il giocatore è stato sì proposto ai granata ma di certo non si può parlare di discorsi tra le parti. Né tanto meno di trattative.

Su di lui anche Napoli, Milan e Fiorentina

Che l’Italia piaccia a Rodriguez e al suo entourage non è dimostrato dalla sola proposta fatta al Torino. Già in passato infatti il nostro calcio aveva strizzato l’occhio al nazionale uruguaiano con il Napoli che aveva provato a portarlo al San Paolo nella passata sessione di mercato.

E anche in questa le pretendenti non sembrano mancare. Dalle voci che stanno circolando proprio in questi giorni, infatti, il Milan è alla caccia di un attaccante giovane che possa allargare l reparto avanzato di Pioli e proprio Rdriguez sarebbe uno dei pretendenti al posto. Al fianco dei rossoneri, anche Sampdoria (lo scorso maggio) e la Fiorentina che, secondo le indiscrezioni, avrebbe incontrato nei giorni scorsi l’entourage dell’attaccante. Le porte dell’Italia e della Serie A, dunque, sembrano aperte per Brian Rodriguez: ora si attendono le eventuali conferme da parte del Torino.