Onisa in prestito alla Cavese: è UFFICIALE - Toro.it

Calciomercato Torino / La Cavese, squadra che milita nel campionato di serie C, ha annunciato di aver acquistato in prestito il centrocampista della Primavera granata Mihael Onisa

Mihael Onisa nella prossima stagione vestirà la maglia della Cavese: la società campana ha infatti annunciato di aver acquistato con la formula del prestito il centrocampista che nelle ultime stagioni ha giocato con la Primavera granata. Questo il comunicato ufficiale: “

La Cavese 1919 annuncia di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Mihael Onişa. Arriva in blufoncé con la formula del prestito annuale dal Torino F.C. con contratto che scadrà il 30 giugno 2021. Nato a Timișoara (Romania) il 15 marzo 2000, Mihael è in Italia dal 2016 quando ha iniziato la sua esperienza nelle giovanili della Virtus Entella. Nel 2018 è passato al Torino, diventando subito uno dei perni della formazione Primavera. Nell’ultima stagione ha collezionato anche due presenze in panchina con la prima squadra, contro Roma e Bologna”.