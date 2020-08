Segre, il Toro non ha fretta: "Giampaolo deciderà se tenerlo" - Toro.it

Calciomercato Torino / Il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, ha fatto il punto anche sul futuro di Segre, che si allena al Filadelfia da lunedì

E’ nel gruppo che si sta allenando al Filadelfia solo da cinque giorni, e dunque è troppo presto per stabilire il suo destino. Ma Jacopo Segre, almeno a sentire le parole del direttore dell’area tecnica Davide Vagnati, “ha voglia di restare al Torino”. Tra i temi affrontati dall’uomo mercato granata nella conferenza stampa di ieri – nella quale si sono presentati ai media Linetty e Vojvoda – c’è stato anche spazio per parlare dell’ex Primavera, nell’ultima stagione in prestito al Chievo Verona in Serie B.

Il ruolo di Giampaolo e il fattore tempo

Vagnati non si è esposto: “E’ arrivato un po’ più tardi degli altri, è prematuro giudicare il ragazzo che comunque abbiamo seguito l’anno scorso. Ha un atteggiamento assolutamente positivo”. E ancora: “Abbiamo tempo di decidere sulla base delle valutazioni dell’allenatore”.

Sceglierà Giampaolo, dunque, come già si scriveva su queste pagine nelle scorse settimane. E lo farà sulla base degli allenamenti al Fila e delle prime amichevoli. Oggi il Toro sfiderà il Novara, martedì sarà la volta della Pro Patria e sabato prossimo toccherà alla Pro Vercelli. Segre troverà, partita dopo partita, più spazio: poi si deciderà se lasciarlo partire, ancora, in prestito o trattenerlo in granata.