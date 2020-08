Torino, Nkoulou dopo Sirigu: Vagnati vuole convincere anche il difensore a restare

Il dt Vagnati sembra aver convinto Sirigu a rimanere: il prossimo obiettivo per i granata è trovare l’accordo anche con Nicolas Nkoulou

Nkoulou, il Toro e Vagnati: un tridente che, almeno nelle intenzioni del diesse granata, dovrà portare alla permanenza del difensore alla corte di Giampaolo. Dopo le polemiche scatenate all’inizio della passata stagione, il difensore sembra tornato sui suoi livelli, almeno nell’ultima parte del campionato, e indubbiamente per il Torino rappresenta una risorsa della quale difficilmente si può fare a meno. Ed è proprio in questa direzione che sta lavorando il direttore sportivo: dopo Sirigu, del quale in conferenza stampa ha dichiarato “resta al 100%“, Vagnati vuole puntare a convincere anche Nkoulou a sposare ancora la causa del Torino.

Vagnati: “Mi auguro possa rimanere a lungo”

E possibilmente non solo per una stagione. A margine della presentazione di Linetty e Vojvoda alla stampa, infatti, Vagnati ha parlato anche di Nkoulou definendolo un “giocatore veramente importante, ha leadership: mi auguro possa rimanere a lungo“. Già, ma come fare a convincere il difensore granata a restare in una società dalla quale, appena un anno fa, voleva andare via? Come convincerlo ad archiviare la delusione di quella promessa di cessione poi non rispettata?

Torino: Nkoulou al centro del progetto

Indubbiamente la strada non è semplice e la sola garanzia di essere centrale nel progetto di Giampaolo potrebbe non bastare. Ma anche su questo Vagnati sembra avere le idee chiare: “Voglio che i ragazzi capiscano cosa sta cambiando nel Torino: si stanno migliorando le strutture, la squadra, si sta facendo un progetto con un allenatore di un certo tipo – ha spiegato in conferenze stampa. Quando avremo capito l’indirizzo allora parleremo anche di contratti”. Insomma, Vagnati sembra aver convinto Sirigu ad archiviare una stagione complicata e guardare avanti con ancora la divisa del Torino addosso. Ora non resta che capire se la strategia del dt granata funzionerà anche con Nkoulou.