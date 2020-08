Andersen: se parte Izzo è lui la prima scelta per la difesa

Calciomercato Torino / Andersen è il primo obiettivo dei granata per la difesa: la trattativa dipende dall’eventuale cessione di Izzo

Chiamato da Linetty, cercato dal Torino: Joachim Andersen è entrato ufficialmente nei desiderata del direttore sportivo Vagnati e della società granata. Il difensore danese in forza al Lione, infatti, piace al Torino ma soprattutto piace a Giampaolo che, esattamente come già accaduto per Linetty, non lo ha soltanto già allenato alla Sampdoria ma lo avrebbe anche chiesto al Torino per rinforzare la retroguardia granata. Classe ’96, alla corte di Rudi Garcia non ha trovato il giusto spazio e l’occasione di ritornare alla corte del tecnico granata potrebbe rappresentare anche la giusta occasione per rilanciarsi e tornare protagonista. Ancora una volta, dunque, sarà proprio Giampaolo la chiave per convincere tutte le parti in causa tuttavia, a differenza di quanto accaduto per gli altri acquisti granata, a trattativa per Andersen dipenderà anche e soprattutto dal tema cessioni.

Se Izzo parte il danese è la prima scelta per sostituirlo

Il mercato del Torino, infatti, ha visto fin ora i granata impegnati esclusivamente sul fronte entrate. Non è pensabile tuttavia, che i granata non agiscano anche sul piano delle cessioni. E proprio in questi termini, restando legati al reparto difensivo, i riflettori si accendono soprattutto su Izzo. Come avevamo avuto modo di raccontare, infatti, la conferma di Conte sulla panchina dell’Inter può riaprire in casa granata i discorsi per il difensore napoletano. D’altronde, il giocatore piace proprio a Conte e i neroazzurri (ma anche l’Atalanta e la Fiorentina) potrebbero arrivare a intavolare una reale e seria trattativa con il Toro che, come noto, chiede circa 20 milioni per lasciar partire Armando Izzo.

Calciomercato Torino: Andersen possibile sostituto di Izzo

E sarà proprio questa trattativa, e l’eventuale cessione dell’ex Napoli, che determinerà le mosse dei granata per quanto riguarda Joachim Andersen. Se Izzo dovesse davvero salutare il Toro, allora per i granata il difensore del Lione diventerà immediatamente l’obiettivo numero uno. Tutto dipenderà dalle cessioni, dunque: Vagnati lavora per arrivare al danese ma per prima cosa andrà stabilito il destino di Izzo.