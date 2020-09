Millico ancora in tribuna: si aspetta l'offerta giusta dalla Serie A - Toro.it

Calciomercato Torino / Contro la Pro Patria, Millico è stato escluso per una botta alla caviglia. Ma l’attaccante è vicino all’addio (in prestito)

Vincenzo Millico aveva la testa bassa e il cappuccio della felpa calcato sin sulla fronte, quando lasciava la tribuna dello stadio “Grande Torino” poco prima del fischio finale dell’amichevole contro la Pro Patria. Dopo aver saltato la prima uscita contro il Novara, l’attaccante classe 2000 ha trovato spazio – contro i lombardi – solo nelle larghe poltroncine d’onore. Il motivo, questa volta, è da ricondurre ad una botta alla caviglia subita nell’allenamento di martedì. Non gli aveva dato problemi fino alla mattina della partita, poi però il dolore si era acutizzato fino a convincere lo staff medico ad evitare rischi.

Si cerca una sistemazione in Serie A

Questo è quanto filtra dal Torino, che in questi giorni sul calciatore sta riflettendo. Le intenzioni di Millico sono chiare: vuole giocare, che sia al Toro o altrove. Nel sistema di Giampaolo ha avuto fin qui poco tempo di calarsi, e il 4-3-1-2 del tecnico di Giulianova richiede costante applicazione.

Nel frattempo l’entourage del calciatore è al lavoro per raccogliere e mettere in piedi eventuali trattative. La priorità va alla Serie A, dove l’ex Primavera ha tutta l’intenzione di giocare nei prossimi mesi. Così l’interesse del Cosenza si è fatto più tiepido, al momento. L’attaccante continua a guardarsi intorno. E c’è attesa per capire se, contro la Pro Vercelli, arriverà una nuova esclusione: in tal caso i segnali di un addio, in prestito, sarebbero davvero inequivocabili.