Torino, Buongiorno rinnova fino al 2024: è UFFICIALE - Toro.it

Calciomercato Torino / Alessandro Buongiorno rinnova il suo contratto con i granata fino al 2024: è arrivato l’annuncio ufficiale. Ora probabile il prestito

Alessandro Buongiorno, difensore centrale classe 1999 cresciuto nella Primavera del Torino, ha rinnovato il suo contratto con il club granata fino al giugno 2024. Dopo i prestiti a Carpi e Trapani, il calciatore sta lavorando in questi giorni con la prima squadra di Giampaolo, ma non è escluso che possa andare nuovamente a giocare altrove nella prossima stagione (c’è la Salernitana). Prima di tutto, però, il Toro ha dimostrato di voler puntare ancora su di lui per il futuro, ecco il comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno fino al 30 giugno 2024”.