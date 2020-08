Per Millico idea Cosenza: l’agente incontra i rossoblù

Calciomercato Torino / Il Toro pensa ad un prestito per Vincenzo Millico: previsto per oggi l’incontro tra l’agente e i dirigenti del Cosenza

Del poco spazio che Millico avrebbe a disposizione alla corte di Giampaolo avevamo già avuto modo di parlarne e, dopo appena una settimana di lavoro con il nuovo tecnico, la situazione di certo non è mutata. La possibilità di vedere l’attaccante in campo da titolare, al Toro, resta decisamente remota e passare un altro anno seduto in panchina, nella speranza che Giampaolo decida di fargli disputare almeno qualche spezzone di partita, non è di certo l’opzione migliore per un giocatore che ambisce a ritagliarsi un posto da protagonista in Serie A. Millico ha bisogno di giocare e di farlo con continuità ed ecco allora che sta prendendo sempre più piede l’idea di un prestito. In pole position, in quest’ottica, ci sarebbe il Cosenza che si sta dimostrando particolarmente interessata al giocatore. Tanto che proprio oggi il suo procuratore, Gaetano Paolillo, incontrerà la dirigenza cosentina per valutare l’eventuale ipotesi e mettere le basi per una più seria trattativa.

Paolillo: “Il tempo è dalla sua parte e sarà galantuomo”

Una soluzione, quella del prestito, che potrebbe permettere al giocatore di azzerare la polemica di poco meno di un mese fa con l’allora allenatore del Torino Moreno Longo reo, secondo l’agente dell’attaccante, di aver screditato il giocatore. Il tutto, ovviamente, riferito alla decisione spiegata in conferenza dallo stesso Longo di escludere il giocatore dalle ultime sfide di campionato per una questione disciplinare.

“Il tempo è dalla sua parte e soprattutto sarà galantuomo nei suoi confronti”, aveva dichiarato Paolillo. E se il tempo può giocare a suo favore, Millico avrà modo di dimostrarlo proprio in questa stagione e non per forza con la maglia granata.