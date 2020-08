Linetty al Toro fa infuriare i tifosi della Sampdoria: lite con Ferrero su Twitter - Toro.it

Battibecco sui social tra Massimo Ferrero e i tifosi blucerchiati dopo la notizia dell’accordo per il passaggio in granata di Karol Linetty

I tifosi della Sampdoria non l’hanno presa affatto bene la notizia dell’accordo trovato con il Torino per il passaggio di Karol Linetty in granata. Sui social non sono mancate le critiche alla società e in particolare al presidente Massimo Ferrero che, nella serata di ieri, ha però risposto su Twitter in maniera piccata a chi lo contestava dando vita a una vera e propria lite a colpi di cinguettii con alcuni sostenitori della squadra blucerchiata.

“Ma il fondo con stò tizio non lo avevamo già toccato? Possibile che non ci sia mai fine allo scempio che si stà compiendo?” ha scritto un tifoso sampdoriano commentando la notizia del possibile passaggio di Linetty al Torino. “Ma cosa vuoi che gli importi ? Ora si intasca un po’ di quattrini … solo quello gli interessa” gli ha risposto un altro. Poi è arrivata la replica di Ferrero in persona: “Quanto le piace apparire?? Prima di dare fiato alla bocca prenda aria. Sono felice x lei che è sempre domenica”. A quel punto le risposte furiose dei tifosi blucerchiati al presidente hanno iniziato a moltiplicarsi sempre di più ma questo non ha frenato Ferrero che ha continuato a replicare a chi lo attaccava o insultava. “Si identifichi please” ha risposto a chi lo invitava a vendere la società con toni non proprio garbati: “Brutto pagliaccio fatti assumere da un circo, sarai l’attrazione numero 1 … fallito … molla la SAMPDORIA”.