Torino-Bonaventura sfuma l'obiettivo: Raiola conferma

Sfuma l’obiettivo Bonaventura: sul giocatore ci sarebbero Verona e Benevento. Raiola conferma: “Spero di chiudere in un paio di giorni”

Mesi fa l’inizio dei discorsi tra Massimo Bava e Mino Raiola per Bonaventura. Poi l’arrivo di Davide Vagnati che ha ripreso i contatti con il procuratore, lo stop del mercato per dare spazio al discorso salvezza e l’arrivo di Giampaolo. Cambiamenti che hanno di fatto ribaltato le priorità del Torino portando in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo granata i giocatori richiesti direttamente dal nuovo tecnico. Come quel Linetty per il quale si attende solo l’ufficialità. E così l’obiettivo Bonaventura è stato messo in stand-by passando da pallino fisso della dirigenza granata a possibile alternativa ma non prioritaria. E oggi la situazione sta subendo un nuovo e probabilmente decisivo ribaltone. Bonaventura, infatti, starebbe per accasarsi ma non al Torino. E a confermarlo è proprio il suo procuratore Mino Raiola.

Raiola: “Siamo molto vicini a due squadre”

Il super agente del calcio italiano (e non solo), infatti, in un’intervista a Sky Sport nella quale ha affrontato la situazione mercato relativa a molti suoi assistiti ha parlato anche di Bonaventura specificando che “stiamo valutando, siamo molto vicini a un paio di squadre, spero di chiuderla in un paio di giorni”.

Due squadre tra le quali, tuttavia, non sembra figurare il Torino. Ad aver fatto un significativo passo avanti nelle trattative per arrivare al giocatore su cui già nelle settimane passate era notevolmente aumentata la concorrenza, infatti, sarebbero state Verona e Benevento. Ed è facile, se non addirittura ovvio, pensare che proprio una di queste sia la piazza nella quale si appresta ad approdare Giacomo Bonaventura. Per il Toro, dunque, sembra chiudersi definitivamente il capitolo: da trattativa possibile a situazione in stand-by, ora Bonaventura diventa un affare sfumato.