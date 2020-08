Calciomercato Torino / Gemello passa in prestito al Renate: l’ex portiere della Primavera granata ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021

Per Luca Gemello, ex portiere della Primavera del Toro con cui ha vinto una Supercoppa Italiana nella stagione 2018/2019, sta per aprirsi una nuova avventura. E’ di pochi minuti fa, infatti, la notizia del suo passaggio a titolo temporaneo al Renate con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Come si legge sul sito ufficiale della società: “A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Gemello. Nato a Savigliano (CN) il 3 luglio 2000, è uno dei portieri più quotati della sua annata. Dopo aver difeso i pali granata fino alla categoria Primavera (2018/2019, vittoria in Supercoppa Italiana), nella scorsa stagione il 20enne estremo difensore ha esordito in Serie C con la maglia della Fermana, con cui ha totalizzato 12 presenze stagionali. A Luca, che si è legato al club brianzolo fino al 30 giugno 2021, va il nostro caloroso benvenuto”.