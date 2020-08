Lyanco, l’offerta dello Sporting non convince: il Bologna ci riprova

Il club non è convinto della proposta dello Sporting Lisbona, il Bologna ha la carta Mihajlovic per convincere il difensore brasiliano

Non è sul mercato, Lyanco. Semplicemente ha ascoltato le proposte – come quella dello Sporting Lisbona – desideroso di cambiare aria, forse perché non completamente al centro del progetto di Giampaolo. Per il Toro però il difensore brasiliano rappresenta pur sempre una risorsa, specie in un momento in cui la difesa potrebbe essere rivoluzionata da altre partenze eccellenti. Ed è il motivo per cui il club non ha nessuna intenzione di svendere. Non convince la proposta dei portoghesi (6 milioni di euro subito, altrettanti alla fine della prossima stagione), ma i lusitani non sono gli unici ad essersi mossi per Lyanco. Resta sempre il Bologna, molto più che sullo sfondo. A proposito di essere al centro di un progetto: lì Mihajlovic punterebbe forte sul difensore.

Lyanco: se va all’estero si libera uno slot

Non c’è una trattativa intavolata ma al Bologna Lyanco è già stato in prestito e non è quindi necessario formalizzarsi troppo. L’impressione è che potrebbe alla fine pesare la volontà del giocatore di restare o – al momento più forte – di partire. Almeno 12 milioni: questa la richiesta del Torino per lasciarlo partire a titolo definitivo.

Senza dimenticare che in caso di cessione all’estero (quindi, per esempio, allo Sporting più che al Bologna, o al Napoli che ha chiesto informazioni) il giocatore libererebbe uno slot da extracomunitario, potendo così acquistare un calciatore dello stesso status dall’estero.