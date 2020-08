Il Toro accelera per Vojvoda: distanza ridotta con lo Standard Liegi

Calciomercato Torino / Dopo aver di fatto chiuso l’affare Linetty, Vagnati accelera per il terzino destro: si avvicina Mergim Vojvoda dello Standard Liegi

Ha praticamente chiuso l’affare Karol Linetty (si attendono ormai solamente le firme sul contratto e l’ufficializzazione), ha in mano Lucas Biglia e ora ha sta provando a portare a termine l’affare Mergim Vojvoda: negli ultimi giorni Davide Vagnati ha schiacciato in piede sull’acceleratore delle trattative e ora sta cecando di regalare a Marco Giampaolo il terzino destro di cui il tecnico ha bisogno, dopo l’addio di Lorenzo De Silvestri. Con lo Standard Liegi, società proprietaria del cartellino del difensore kosovaro, la trattativa è ancora in corso ma nelle ultime ore le parti si sono notevolmente avvicinate.

Calciomercato Torino: per Vojvoda distanza di 1 milione con lo Standard Liegi

La distanza tra quanto richiesto dallo Standard Liegi e quanto offerto dal Torino per il cartellino di Vojvoda è di appena 1 milione di euro e i granata avrebbero superato nella corsa al terzino anche l’Atalanta. Conferme in tal senso arrivano anche dal Belgio, dove i media locali raccontano di come i dirigenti dello Standard Liegi siano pronti ad accettare la proposta granata. Anche lo stesso Vojvoda è allettato dall’offerta al Torino e dalla possibilità di giocare in un campionato più competitivo come quello italiano.

Torino, Vojvoda non occuperebbe uno slot per i calciatori extracomunitari

In granata, tra l’altro, il terzino ritroverebbe il suo compagno di nazionale Samir Ujkani (fresco di rinnovo per un altro anno). Ma pur essendo di nazionalità kosovara, Vojvoda non occuperebbe uno slot da extracomunitario nella rosa del Torino essendo in possesso anche del passaporto belga. La trattativa tra la società granata e lo Standard Liegi è ora entrata nella sua fase più calda: Vagnati spera di riuscire ad arrivare a un accordo in tempi brevi.