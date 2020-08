"Millico screditato da Longo: ha reagito perché provocato" - Toro.it

L’agente di Millico, Gaetano Paolillo, è intervenuto in difesa del suo assistito dopo la doppia esclusione del classe 2000 dai convocati delle ultime due partite

“Longo dovrebbe smetterla di parlare di Millico: se vuoi lavare i panni sporchi in casa non ti presenti due volte in conferenza a screditare un ragazzo di 19 anni. Ha fatto passare un messaggio orribile a proposito del giocatore, che è sempre stato rispettoso ed educato con tutti, tant’è che i senatori dello spogliatoio gli vogliono un gran bene”. Così a Tuttosport l’agente di Millico, Gaetano Paolillo, ha commentato quanto accaduto nell’ultima settimana. Le due esclusioni del classe 2000 contro Roma e Bologna per motivi disciplinari hanno fatto rumore ed è il motivo per cui il procuratore ha scelto di intervenire, fornendo anche dei dettagli. “Millico si è subito scusato con Longo, ma la sua reazione è scaturita da una provocazione. Perché l’allenatore non lo ha spiegato? Longo è andato a muso duro contro il ragazzo che si stava riferendo a una cosa detta da un suo compagno. Poi lo stesso Longo gli ha detto di volergli mettere le mani addosso e il ragazzo ha risposto “ma che allenatore sei?’…”.

Millico-Longo: reazione e punizione

La frase incriminata, da cui tutto è partito, sarebbe questa: “Perché proviamo i rigori se non arriviamo mai in area” che a quanto pare non è stata pronunciata da Millico. Poi però la discussione è degenerata come raccontato da Paolillo, e da lì la “punizione”. “Bastava che dicesse che Millico non era convocabile e poi sarebbe stato multato dalla società, nel caso. Non doveva aprire la polemica per due volte in conferenza, mettendo Vincenzo in cattiva luce davanti a tutta Italia. In sei mesi mai una sola volta che abbia dato fiducia al ragazzo. Millico è un ragazzo d’oro: educato, rispettoso e generoso con tutti. Il tempo è dalla sua parte e soprattutto sarà galantuomo nei suoi confronti”.