Taurinorum, si studiano le nuove mosse: gli imprenditori usciranno allo scoperto? - Toro.it

Cairo non ha ancora risposto alla richiesta di aprire una trattativa, in questi giorni la Cordata Taurinorum e i loro advisor valuteranno i prossimi passi

Avevamo lasciato la vicenda dell’interesse della Cordata Taurinorum ad acquisire il Torino (perché di trattativa ancora non di può parlare) con le dichiarazioni dell’advisor della Console and Partners, Simone Servetti, che ci aveva spiegato di come il gruppo di imprenditori non abbia al momento intenzione di mollare la presa, tanto che nei prossimi giorni (questa settimana) è in programma un incontro proprio tra imprenditori e advisor per delineare le nuove mosse. Si attende ora di sapere quali saranno questi prossimi passi, ma non è da escludere che i nomi degli interessati all’acquisto del Torino possano essere rivelati.

Cordata Taurinorum: gli imprenditori valutano se rivelare i propri nomi

Finora il gruppo di imprenditori è sempre rimasto all’oscuro e anche alla conferenza stampa di mercoledì scorso si erano presentati, Simone Servetti per la Console and Partners e Giuseppe Pipicella per la Pipicella e Associati, i due advisor e l’avvocato Scalari, che sta seguendo la trattativa. “Non vogliono farsi pubblicità” avevano spiegato i rappresentati della cordata parlando delle scelta degli imprenditori di rimanere all’oscuro. Considerato che finora i tentativi di aprire un canale di comunicazione con Cairo sono stati vani e anche la conferenza della scorsa settimana non ha portato agli effetti sperati, l’ipotesi di uscire allo scoperto e rivelare i propri nomi sembra essere l’unica strada percorribile per i membri della Cordata Taurinorum. Un’ipotesi che i diretti interessanti stanno ora vagliando per cercare di uscire dall’impasse che è venuta a crearsi.