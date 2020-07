Esclusiva / L'advisor Servetti: "Cairo non vende? Studieremo una nuova strategia" - Toro.it

L’advisor Simone Servetti della Console and Partners a Toro.it: “Prendiamo atto delle dichiarazioni di Cairo, ma nei prossimi giorni ci riuniremo”

“Non ho intenzione di vendere il Toro. Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita” ha dichiarato questa mattina Urbano Cairo ai microfoni di Sky, spiegando anche come nel frattempo stia già lavorando per la prossima stagione. Discorso quindi definitivamente chiuso per quanto riguarda la trattativa con la Cordata Taurinorum? No, perché gli imprenditori intenzionati a rilevare il Torino sapevano sin dall’inizio che la loro impresa non sarebbe stata semplice da portare a termine e al momento non sono intenzionato a tirarsi indietro.

Cordata Taurinorum: aperto un fondo in Lussemburgo

“Prendiamo atto delle dichiarazioni rilasciate da Cairo – ha spiegato a Toro.it l’advisor Simone Servetti della Console and Partners – ma nei prossimi giorni ci riuniremo per studiare una nuova strategia”. Come spiegato nella giornata di ieri, mercoledì pomeriggio dagli uffici di corso Galileo Ferraris della società di consulenza è partita una mail formale destinata a Cairo con una richiesta di poter aprire una trattativa: mail a cui il presidente granata, al momento, non ha però risposto. Il gruppo di imprenditori ha inoltre già aperto un fondo in Lussemburgo nei quali verranno depositati i milioni necessari per l’eventuale operazione. Sempre che Cairo decida di trattare.