Cairo: "Non incontrerò nessuno, non ho intenzione di vendere il Toro" - Toro.it

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il Torino non è in vendita, stiamo lavorando per il futuro”

“Non ho intenzione di vendere il Toro. Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Stiamo lavorando per il futuro”. Parole queste pronunciate dal presidente granata, Urbano Cairo, ai microfoni di Sky Sport. Come vi abbiamo raccontato ieri, nel pomeriggio di mercoledì dagli uffici della Console and Partners era partita una mail con la richiesta formale di aprire una trattativa per l’eventuale cessione del Torino alla Cordata Taurinorum. Richiesta che, al momento, è rimasta inevasa.

Già dopo i primi comunicati stampa del Comitato Promotore Taurinorum il presidente Cairo aveva spiegato di non essere interessato a sedersi al tavolo con la cordata di imprenditori, in quanto non intenzionato a cedere il Torino. Ora ha ribadito lo stesso concetto spiegando come stia inoltre già lavorando per il futuro della squadra che, domenica a Bologna, terminerà il campionato 2019/2020 e dovrà poi preparare velocemente la prossima stagione.