Cordata Taurinorum: “L’eventuale offerta sarà discussa e avallata dai tifosi”

La cordata Taurinorum interpella i tifosi sulla propria pagina Facebook: “Quale può essere un’offerta congrua da far pervenire al sig. Cairo?”

“Facciamo una domanda pubblica ai nostri amici“: così inizia l’ultimo post che la cordata Taurinorum ha pubblicato sul proprio profilo Facebook. Un post dove il misterioso gruppo di imprenditori che vorrebbe acquistare il Torino interpella proprio i tifosi per “scoprire” quale potrebbe essere l’offerta più giusta ed equa da presentare al Presidente Cairo. “Considerato il prezzo a cui è stato pagato -continua infatti il post – e considerato altresì ciò che già ha generato (unicamente a se stesso) in termini di profitto il Torino FC, secondo voi quale potrebbe essere un’offerta congrua da far pervenire al Sig. Cairo?“

Un’offerta condivisa con i tifosi

Ma non basta. Nel proprio post su Facebook la cordata Taurinorum non si limita a chiedere un parere ai tifosi del Toro che li seguono attraverso i canali social. Nel loro messaggio, infatti, tengono anche “a precisare che l’eventuale offerta che faremo sarà discussa ed avallata dai Tifosi…questo vuole essere il processo decisionale che regolerà tutte le scelte strategiche“.

Questo il messaggio, dunque, che la cordata Taurinorum ha voluto mandare ai propri “amici”. Come avevamo già raccontato, però, una valutazione del Torino c’è già stata. E’ stato proprio Fabio Console, fondatore e presidente della società che è stata incaricata dal Comitato Promotore Taurinorum di portare avanti la trattativa per l’eventuale acquisto del Torino, a parlarne in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport pochi giorni fa: “Secondo noi il valore può oscillare tra i 180 e i 200 milioni. Questa può essere la cifra giusta per acquistare il club. Da fonti vicine al suo entoruage è però trapelato che Cairo valuta il Torino tra i 300 e i 350 milioni. Se Cairo non risponderà? Non ci arrenderemo“. Non resta che attendere.