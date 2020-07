Operazione Taurinorum, parla Console: "Cairo chiede 300/350 milioni per il Toro" - Toro.it

Francesco Paolo Console, fondatore e presidente della società incaricata di trattare l’acquisto del Torino, rivela: “Sono 4 gli imprenditori della cordata”

“Gli imprenditori della cordata Taurinorum sono 4, al momento. Ma non posso fare nomi: abbiamo firmato un patto di riservatezza. La mia è un’importante e radicata società di consulenza finanziaria con interessi in tutto il mondo. Non metterei mai il mio nome al fianco di operazioni strampalate. La metto io la faccia, adesso. Con voi, davanti a tutti i tifosi”. Così Paolo Francesco Console, il fondatore e presidente della Console and Partners (la società incaricata dal Comitato Promotore Taurinorum a portare avanti la trattativa per l’acquisto del Torino) ha cercato di fare chiarezza, in un’intervista concessa a Tuttosport, dopo la confusionaria conferenza stampa di ieri mattina.

Console: “Il Torino lo abbiamo valutato 200 milioni”

Poi, sempre riguardo alla cordata di imprenditori interessati all’acquisto del Torino ha aggiunto: “Ci sono 4 imprenditori e di questi uno è chiaramente il leader dell’operazione. Anche se uno degli altri tre partner possiede la stessa disponibilità finanziaria. Due su quattro ci hanno già dimostrato autonomamente di avere le risorse per comprare il Toro e gestire una crescita nella parte sinistra della della classifica, con un palcoscenico nelle Coppe europee”.

Sempre nel corso dell’intervista, Console ha parlato delle valutazioni fatte dalla sua società e le richieste di Cairo per cedere il Torino: “Abbiamo potuto verificare la bontà e l’entità del capitale depositato. Soldi veri e chiari: 500 milioni. Di questi, ben più della metà è già sicuramente destinata all’operazione Torino. Abbiamo studiato il club granata. Secondo noi il valore può oscillare tra i 180 e i 200 milioni. Questa può essere la cifra giusta per acquistare il club. Da fonti vicine al suo entoruage è però trapelato che Cairo valuta il Torino tra i 300 e i 350 milioni. Se Cairo non risponderà? Non ci arrenderemo”.