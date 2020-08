Torino: caccia al primo successo esterno con Longo

I numeri di Bologna-Torino / I rossoblù sono imbattuti in casa nelle ultime 3 sfide contro i granata che lontano dal Grande Torino non hanno mai vinto

L’ultima di campionato metterà di fronte Bologna e Torino, entrambe reduci da una sconfitta rispettivamente contro Fiorentina e Roma. Una sfida che metterà di fronte la squadra di Sinisa Mihajlovic, ex tecnico granata, che tra le mura amiche ha ottenuto 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte e quella di Moreno Longo che, al contrario, ha nella gare esterne un vero e proprio tabù. Nel complesso, infatti, Belotti e compagni hanno ottenuto solo 4 successi con 2 pareggi e ben 12 sconfitte su un totale di 18 match disputati. E se si guarda ai risultati ottenuti con Longo in panchina si può notare come, dopo l’arrivo del nuovo tecnico, il Torino non sia mai riuscito a vincere lontano dal Grande Torino.

Bologna-Torino, le statistiche

In sette gare, più in dettaglio, sono arrivate ben sei sconfitte seguite da un pareggio: l’ultimo allenatore a non aver vinto nessuna delle prime otto gare esterne sulla panchina granata in Serie A è stato Walter Novellino (2007/08). E i numeri del Toro riguardo le trasferte non migliorano nemmeno se ci si concentra solo sulle gare esterne contro il Bologna. I Felsinei, infatti, sono imbattuti nelle ultime tre gare casalinghe contro i granata in Serie con un bottino complessivo di 1 vittoria e 2 pareggi. Prima, invece, erano arrivate due vittorie consecutive per il Toro.

Inoltre, il Bologna ha vinto l’ultima gara interna contro il Lecce, facendo non solo un gran regalo salvezza al Toro ma interrompendo anche la striscia di 6 partite consecutive senza successi al Dall’Ara (3 pareggi e 3 sconfitte). Per quanto riguarda il Toro, soltanto una squadra, il Brescia, ha perso più punti dei granata partendo da una situazione di vantaggio: la squadra di Longo, infatti, ne ha lasciati ben 27 sul terreno di gioco mentre il Brescia ne ha persi 34.

I numeri dei singoli

La chiusura del campionato regalerà all’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, l’incontro con la sua ex squadra con la quale conta 57 partite per un bilancio di 18 vittorie, 24 pareggi e 15 sconfitte. Tra i giocatori, invece, i granata dovranno fare particolare attenzione a Musa Barrow che ha trovato la rete in tutte le sue ultime 4 presenze al Dall’Ara. L’ultimo giocatore rossoblù ad aver messo la propria firma in più sfide consecutive in casa era stato Giuseppe Signori che nel 1999 timbrò il cartellino in 6 match consecutivi.

Infine, tra i bolognesi ci sarà anche Rodrigo Palacio che proprio contro il Torino disputò la sua prima partita con la maglia del Bologna, nel 2017, mentre la sua ultima rete contro i granata risale al 2014 quando vestiva la casacca dell’Inter. Tra i giocatori del Torino, invece sarà Belotti l’osservato speciale. Dopo aver siglato 5 reti nelle prime 3 sfide contro il Bologna in Serie A, il Gallo è rimasto a bocca asciutta in tutte le ultime 4 uscite contro i rossoblù. Un altro tabù da sfatare per chiudere al meglio la stagione.