Taurinorum: "Violato l'account Facebook, post non in linea con la trattativa" - Toro.it

Il Comitato Taurinorum prende le distanze dal post, poi rimosso, nel quale si chiedeva ai tifosi di indicare l’offerta adeguata da presentare a Cairo

Ha fatto parecchio discutere, ieri, un post che era comparso sulla pagina Facebook del Comitato Taurinorum in cui, tra un errore di grammatica e l’altro, si chiedeva ai tifosi granata di indicare quale potrebbe essere la cifra congrua da presentare al presidente Urbano Cairo per acquistare il Torino. Dopo diverse ore dalla pubblicazione sulla pagina social e dopo che era stato ripreso da Toro.it e da altri siti e giornali, il post era stato poi rimosso. Questa mattina il Comitato Taurinorum ha preso nettamente le distanze da quanto scritto ieri su Facebook, spiegando che gli autori soni state persone non autorizzate che avevano violato l’account.

Comitato Taurinorum: “Post creati da soggetti non autorizzati”

“Il Comitato Taurinorum comunica di aver rimosso alcuni post da questa pagina che erano stati creati da soggetti non autorizzati, scritti attraverso account violati. Ci riferiamo, nello specifico, ad un post non in linea con la trattativa né con la linea editoriale. Le comunicazioni ufficiali verranno diramate esclusivamente attraverso comunicati stampa o dichiarazioni ufficiali, reperibili suL sito www.taurinorum.org. Grazie per il costante supporto” si legge in un nuovo post Facebook sulla pagina ufficiale del comitato.