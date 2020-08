Ansaldi, De Silvestri, Ujkani: ora il discorso rinnovo

Raggiunta la salvezza ora il ds Vagnati può concentrarsi sui rinnovi di De Silvestri e gli altri granata

Per Vagnati la strada è sempre stata chiara: prima la salvezza poi, a fine campionato, i discorsi di mercato. E ora che la salvezza è stata raggiunta il ds granata può concentrarsi sul futuro di Ansaldi, De Silvestri e Ujkani. Tre giocatori che di fronte a sé continuano ad avere un grosso punto interrogativo. Rimanere al Toro, rinnovare il contratto, o chiudere la carriera altrove? Ansaldi, come più volte ribadito, ha nel contratto la clausola che potrebbe permettergli di prolungare la sua permanenza in granata di un altro anno e la probabilità di restare in granata sembra decisamente più alta di quella dei suoi compagni di squadra. Ujkani, infatti, sembra essere molto vicino all’addio: dopo un anno di panchina come vice-Sirigu (con una sola presenza all’attivo), potrebbe infatti lasciare il Toro e il suo ruolo di secondo portiere. E per De Silvestri?

De Silvestri, la permanenza è sempre più difficile

Se su Ujkani non ci sono trattative in corso o almeno ipotizzate, il discorso è decisamente diverso e si tratta di De Silvestri. Il terzino, infatti, sembra ogni giorno più distante dal rinnovo e il mercato non gli ha per nulla chiuso le porte. Anzi: il Bologna non molla il granata che tra i Felsinei potrebbe ritrovare, come più volte raccontato, anche e soprattutto Sinisa Mihajlovic- Il tecnico ha stima del giocatore e lo rivorrebbe in rossoblù per metterlo ancora una volta al centro del proprio progetto.

Ma non basta. Anche il Parma ha messo gli occhi su “Lollo” De Silvestri, inserendosi nella trattativa e proponendo al giocatore un biennale. Un’idea allettante per il terzino che in entrambi i casi potrebbe chiudere la carriera lontano da Torino. Le strade dei tre granata, dunque, sembrano essere tracciate: a campionato finalmente concluso, ora spetterà a Vagnati stabilirne il destino. Le prossime settimane saranno decisive.