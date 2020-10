Torreira, il Torino ha ancora una speranza: ecco perché - Toro.it

Calciomercato Torino / Per ingaggiare Torreira l’Atletico Madrid deve prima vendere: al momento le firme sul contratto sono state rimandate

Chiariamo subito: non vogliamo creare speranze o false illusioni, con ogni probabilità Lucas Torreira nelle prossime diventerà un calciatore dell’Atletico Madrid, con buona pace di Marco Giampaolo, dei tifosi granata e del Torino, ma… Quel “ma” permette al tecnico granata di sognare ancora un po’ di tornare ad allenare il calciatore uruguaiano e di avere finalmente a disposizione quel regista che tanto desidera per il suo 4-3-1-2. Perché se è vero che il centrocampista si trova già nella capitale spagnolo e ha anche sostenuto le visite mediche, è altrettanto vero che non ha ancora firmato il contratto con i Colchoneros.

Calciomercato: l’Atletico Madrid deve vendere

Certo, potrebbe porre il proprio autografo sui vari documenti nelle prossime ore, ma al momento l’appuntamento nella sede dell’Atletico Madrid è stato rimandato. Perché? Perché per poter acquistare il calciatore dall’Arsenal la società spagnola deve prima vendere e non sarà sufficiente cedere Nikola Kalinic. I Colchoneros hanno bisogno di fare cassa e hanno per questo messo sul mercato Herrera, Lemar, Vitolo e Hermoso nella speranza che almeno uno di loro possa essere ceduto: le proposte arrivate finora non hanno però convito né la società, né gli stessi calciatori.

Calciomercato Torino: attesa per Torreira

Se entro domani pomeriggio non dovessero arrivare offerte per i quattro giocatori elencati, allora Davide Vagnati potrebbe clamorosamente tentare il colpo last minute, considerato che l’Arsenal ha tutto l’interesse di cedere il giocatore (tanto da averlo già fatto partire per la Spagna). In casa Atletico sono comunque ottimisti sul fatto di riuscire a concludere l’affare Torreira, anche se va segnalato che nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, Diego Simeone ha lasciato trasparire un po’ di apprensione riguardo alle ultime ore di mercato: “Sono preoccupato perché può sempre succedere qualcosa fino all’ultimo, spero che non ci siano sorprese e che riusciremo a chiudere il mercato come vogliamo. Torreira? Non ho nulla da dire”. Simeone ma anche il suo collega Giampaolo ora attendono novità sul mercato in uscita dell’Atletico Madrid.