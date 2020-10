Giallo Joao Mario: non è a Parigi. E il Torino ci pensa - Toro.it

Calciomercato Torino / Per L’Equipe, Joao Mario avrebbe dovuto fare oggi le visite col Psg. Poi la marcia indietro: era Pereira! E il Toro pensa al prestito

“Joao Mario al Psg”, titolava L’Equipe nella mattinata di oggi, 4 ottobre 2020. Secondo il quotidiano francese, il centrocampista di proprietà dell’Inter avrebbe dovuto svolgere le visite in giornata. Poi, però, in Italia si rincorrevano le smentite. E alla fine a fare un passo indietro sono stati i transalpini: scusandosi con i propri lettori, il giornale parigino ha rettificato, ammettendo di aver confuso l’identità del portoghese nerazzurro con quella del connazionale Danilo Pereira. Quest’ultimo sì, sarà senza dubbio un nuovo acquisto del Paris Saint-Germain. E il Torino come si insinua in questa vicenda?

L’ostacolo stipendio: quanto prende all’Inter

E’ presto spiegato. I granata hanno fatto un sondaggio presso l’Inter per capire la fattibilità di ottenere il prestito di Joao Mario come occasione last-minute per rinforzare il centrocampo di Giampaolo.

Se ne sta parlando in queste ore, anche se c’è un grosso ostacolo in un’eventuale trattativa: il ricco ingaggio percepito dal calciatore, che si aggira attorno ai 3 milioni a stagione. Ai granata servirebbe un contributo dai meneghini. Sullo sfondo, per Joao, resta ancora l’opzione Sporting Lisbona.