Ramirez, il Torino tratta ancora: serve l'ok sull'ingaggio - Toro.it

Calciomercato Torino / L’intesa è vicina ma non c’è ancora l’accordo definitivo: l’agente di Ramirez tiene sulla corda i granata. La Samp aspetta

Non è finita, e il Torino tiene il fiato sospeso. Perché dopo la cessione di Berenguer all’Athletic Bilbao, Giampaolo ha bisogno di un trequartista affidabile. Lo è Gaston Ramirez, a un passo dalla Mole, ma da tre giorni da essa separato per questioni puramente economiche. Le trattative stanno proseguendo in queste ore: il tempo (poco) che manca al gong costringe Vagnati e Cairo a tentare il tutto per tutto. L’agente del calciatore, Pablo Betancourt, si è rivelato un osso duro. Ha richieste elevate per l’ingaggio del suo assistito: sul piatto c’è un triennale, ma manca l’intesa sulle cifre. Che le parti cercheranno di raggiungere tra la serata di oggi e le prime ore della lunga giornata di domani. In vista infatti ci sono nuovi contatti.

Il Torino tratta ancora: resta, per ora, la fiducia

I granata lavorano per chiudere e, al momento, trapela ancora la fiducia che già accompagnava la trattativa. Intanto la Sampdoria aspetta: tra il Toro e i blucerchiati, è tutto fatto. Manca solo il ‘sì’ di Ramirez (e del procuratore). Posto che la volontà del calciatore è comunque quella di tornare a lavorare con Giampaolo, ha evidentemente bisogno di garanzie contrattuali.