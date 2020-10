L’agente di Ramirez: “Accordo quasi raggiunto con il Torino”

Calciomercato Torino / La fumata bianca per Gaston Ramirez si avvicina: lo ha confermato Pablo Betancourt, il procuratore del trequartista uruguaiano

Era nell’aria da qualche tempo, ma ora sembrerebbe essere arrivato il momento: Gaston Ramirez è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. In queste ultime ore, il calciatore e i granata hanno finalmente trovato un accordo per il su trasferimento in granata, dopo che Davide Vagnati aveva ottenuto in precedenza il sì della Sampdoria all’operazione. La conferma definitiva è arrivata direttamente dall’agente del trequartista, Pablo Betancourt: “Accordo quasi fatto, ma vediamo“.

Calciomercato Torino: per Ramirez accordo quasi raggiunto

Tre indizi fanno una prova, ed è proprio questo il caso. Il nodo ingaggio, che era ciò che più premeva a Ramirez ed il suo procuratore, sarebbe stato superato nelle ultime ore con un accordo definitivo per 2 milioni netti a stagione, il doppio di quanto percepiva alla Sampdoria. Il giocatore avrebbe quindi acconsentito definitivamente alla proposta del Torino. Sul piatto è pronto un triennale, data la scadenza del contratto con i blucerchiati nel 2021. Resta un ultimo dubbio da risolverea il costo del cartellino, ancora in dubbio, ma la fumata bianca sembra essere sempre più vicina.