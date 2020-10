Torino, l'obiettivo Andersen verso il Fulham: trattativa in chiusura - Toro.it

Calciomercato Torino / Joachim Andersen è già in viaggio per Londra: il centrale pronto a firmare con il Fulham, la squadra di Ola Aina

Joachim Andersen non vestirà la maglia del Torino, nella prossima stagione. Il centrale classe 1996 di proprietà del Lione è in procinto, infatti, di diventare un nuovo giocatore del Fulham. E’ già in viaggio verso Londra, dove firmerà il suo contratto. I granata lo hanno trattato a lungo, in attesa di cedere almeno uno tra Lyanco e Izzo. Entrambi, per il momento, sono ancora di proprietà dei granata. E così la pista che portava all’ex Samp si è progressivamente raffreddata. Si era inserito il Valencia, nei giorni scorsi, ma a spuntarla sono stati i Cottagers, in cerca di un difensore da settimane (avevano fatto un sondaggio anche per Bremer) e già in grado di mettere sotto contratto Ola Aina.