Torino, ecco Karamoko dal Chievo: è UFFICIALE - Toro.it

Calciomercato Torino / I granata hanno depositato il contratto di Ibrahim Karamoko, classe 2001 in arrivo dal Chievo

Tutto confermato: Ibrahim Karamoko sarà un nuovo calciatore del Torino. Il centrocampista classe 2001 arriva dal Chievo a titolo definitivo e rientrava nell’operazione che ha portato Manuel De Luca a vestire il gialloblu con la stessa formula. Il via libera si è fatto attendere qualche settimana, ma è arrivato in tempo: il contratto del francese è stato depositato in Lega nell’ultimo giorno di calciomercato. Andrà a rinforzare, per il momento, la Primavera di Cottafava. Ma con la prospettiva di farsi già vedere in prima squadra.