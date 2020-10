Toro, tentativo per Bonazzoli: la Sampdoria può cederlo - Toro.it

Calciomercato Torino / Continua la ricerca dell’attaccante: Davide Vagnati ha nel mirino anche Federico Bonazzoli, che è in uscita dalla Sampdoria

Joao Pedro, Inglese, Kalinic, Torregrossa, Marcos Paulo: sono tanti gli attaccanti per cui il Torino ha cercato di avviare o portare a termine le trattative. L’ultimo della lista è però un altro: Federico Bonazzoli. Davide Vagnati ha già avviato i contatti con la Sampdoria per il centravanti classe 1997: l’obiettivo è trovare un accordo per il prestito dell’attaccante. La società blucerchiata ha dato la disponibilità a patto di riuscire a trovare un altro centravanti in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Nella scorsa stagione Bonazzoli ha collezionato 19 presenze e ha realizzato 6 reti, quasi tutte nel finale di campionato dove ha dato un contributo importante per il raggiungimento della salvezza. La trattativa è in corso.