Djidji a un passo dal Crotone: trovato l’accordo

In attesa dei colpi in entrata, il Torino è al lavoro anche sul fronte uscite: Koffi Djdji è un passo dal Crotone. Fuori dal progetto di Marco Giampaolo ed intenzionato a lasciare Torino, il difensore ivoriano ha raggiunto l’accordo con la società calabrese, che da tempo lo sta seguendo e corteggiando. C’è anche l’intesa tra le due società: la formula del trasferimento del centrale ex Nantes è quella del prestito.

Nonostante l’iniziale interesse dello Spezia, gli Squali sono riusciti ad avere la meglio, superando i rivali ed ottenendo il sì delle parti tirate in causa. Stroppa ed i suoi sono pronti ad accogliere l’ex Nantes, che potrà così avere la possibilità di giocare con continuità, cosa alquanto difficile nel Toro. Con il tecnico rossoblù tornerà a giocare in una linea difensiva a tre, che lo favorisce a livello di gioco. Mancano ancora gli ultimi dettagli e l’ufficialità.